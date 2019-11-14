Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 14-го ноября, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№161 WTA) проведет поединок третьего круга турнира категории WTA 125k Series в Хьюстоне.
Соперницей украинки станет экс-девятая ракетка мира американка Коко Вандевей (№328 WTA).
Матч состоится третьим запуском на корте №2 после двух поединков ATP. Ориентировочное время начала – 22:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Мэнди Минеллы (Люксембург) или Эжени Бушар (Канада).
Источник — Sport.ua
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