Войти или Зарегистрироваться

Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире ITF в Хьюстоне

  • 14.11.2019 12:55
  • 137 просмотров
  • 0 комментариев
Ангелина Калинина – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Baltic Open. Ангелина Калинина
В четверг, 14-го ноября, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№161 WTA) проведет поединок третьего круга турнира категории WTA 125k Series в Хьюстоне.
 
Соперницей украинки станет экс-девятая ракетка мира американка Коко Вандевей (№328 WTA).
 
Матч состоится третьим запуском на корте №2 после двух поединков ATP. Ориентировочное время начала – 22:00 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Победительница матча в 1/4 финала сыграет против Мэнди Минеллы (Люксембург) или Эжени Бушар (Канада).

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности