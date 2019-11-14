Итоговый турнир ATP: расписание и результаты матчей

13:11 — Taran

Лично я "за", чтоб Динамо закончило сезон в УПЛ на том месте, где находится сейчас. Заря тогда в ...

13:09 — jekаfunny

что тебя конкретно не устраивает в его посте и в чем вранье , давай подискутируем

13:03 — kvlad200760

Бажано було би аби ти писав більш конкретно!Але ти не станеш!Бо коли писати більш конкретно то ви...

12:59 — jekаfunny

ты сильно сложные темы для ВАДО затронул , он уже давно убежал и на другой ветке ДК строчит про т...