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Итоговый турнир ATP: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Финала ATP

  • 14.11.2019 12:08
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Итоговый турнир ATP: расписание и результаты матчей
© ATP
С 10 по 17 ноября, в Лондоне проходит Итоговый турнир ATP. 
 
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы – Андре Агасси и Бьорна Борга, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходят первые два места.
 
Расписание и результаты
 
Воскресенье, 10 ноября
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 6:1
Доминик Тим (Австрия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:5, 7:5
 
Понедельник, 11 ноября
Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6(5), 6:4
Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 6:4
 
Вторник, 12 ноября
Роджер Федерер (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(3), 6:3
Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:7(5), 6:3, 7:6(5)
 
Среда, 13 ноября
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7 (3), 6:3, 7:6(4)
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2
 
Четверг, 14 ноября
16:00 - Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия) 
22:00 - Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария)
 
Пятница, 15 ноября
Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия)
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) 
 
Групповой этап
 
Группа Андре Агасси
 
Теннисист И В П С О М
Рафаэль Надаль (1) 2 1 1 2:3 1  
Даниил Медведев (4) 2 0 2 1:4 0  
Стефанос Циципас (6) 2 2 0 4:0 2  
Александр Зверев (7) 2 1 1 2:2 1  

И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С- разница сетов, О - очки, М - итоговое место.

 
Группа Бьорна Борга
 
Теннисист И В П С О М
Новак Джокович (2) 2 1 1 3:2 1  
Роджер Федерер (3) 2 1 1 2:2 1  
Доминик Тим (5) 2 2 0 4:1 2 1
Маттео Берреттини (8) 2 0 2 0:4 0 4

И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С- разница сетов, О - очки, М - итоговое место.

 
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Источник — Sport.ua

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