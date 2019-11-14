Итоговый турнир ATP: расписание и результаты матчей

С 10 по 17 ноября, в Лондоне проходит Итоговый турнир ATP.
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы – Андре Агасси и Бьорна Борга, в каждой из которых – по 4 теннисиста. В плей-офф выходят первые два места.
Расписание и результаты
Воскресенье, 10 ноября
Новак Джокович (Сербия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 6:1
Доминик Тим (Австрия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:5, 7:5
Понедельник, 11 ноября
Стефанос Циципас (Греция) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6(5), 6:4
Александр Зверев (Германия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:2, 6:4
Вторник, 12 ноября
Роджер Федерер (Швейцария) – Маттео Берреттини (Италия) – 7:6(3), 6:3
Доминик Тим (Австрия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:7(5), 6:3, 7:6(5)
Среда, 13 ноября
Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 6:7 (3), 6:3, 7:6(4)
Стефанос Циципас (Греция) – Александр Зверев (Германия) – 6:3, 6:2
Четверг, 14 ноября
16:00 - Доминик Тим (Австрия) – Маттео Берреттини (Италия)
22:00 - Новак Джокович (Сербия) – Роджер Федерер (Швейцария)
Пятница, 15 ноября
Даниил Медведев (Россия) – Александр Зверев (Германия)
Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция)
Групповой этап
Группа Андре Агасси
|Теннисист
|И
|В
|П
|С
|О
|М
|Рафаэль Надаль (1)
|2
|1
|1
|2:3
|1
|Даниил Медведев (4)
|2
|0
|2
|1:4
|0
|Стефанос Циципас (6)
|2
|2
|0
|4:0
|2
|Александр Зверев (7)
|2
|1
|1
|2:2
|1
И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С- разница сетов, О - очки, М - итоговое место.
Группа Бьорна Борга
|Теннисист
|И
|В
|П
|С
|О
|М
|Новак Джокович (2)
|2
|1
|1
|3:2
|1
|Роджер Федерер (3)
|2
|1
|1
|2:2
|1
|Доминик Тим (5)
|2
|2
|0
|4:1
|2
|1
|Маттео Берреттини (8)
|2
|0
|2
|0:4
|0
|4
И - количество проведенных игр, В - выиграно, П - проиграно, С- разница сетов, О - очки, М - итоговое место.
Источник — Sport.ua
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