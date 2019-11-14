Хьюстон. Завацкая и Калинина прошли в третий круг

10:12 — REALIST

на других ресурсах пишет, что он "впервые стал папой"... возможно первый ребенок - от первого бра...

10:11 — samird

А что, если бы это был второй/третий/четвертый ребенок, он бы готовился стать не отцом? Кем, мамо...