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Хьюстон. Завацкая и Калинина прошли в третий круг

Украинские теннисистки сыграют в 1/8 финала

  • 14.11.2019 09:17
  • 420 просмотров
  • 1 комментарий
Хьюстон. Завацкая и Калинина прошли в третий круг
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№107 WTA) и Ангелина Калинина (№161 WTA) вышли в третий круг турнира WTA 125k Series в Хьюстоне.
 
Катарина, посеянная под четвертым номером, в трех сетах одолела Джессику Понше из Франции (№193 WTA).
 
Ангелина также в трех сетах победила первую сеянную американку Даниэль Коллинс (№31 WTA), добыв самую высокорейтинговую победу в карьере. Ранее она лишь раз побеждала теннисистку из топ-50.
 
Хьюстон. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Понше (Франция) – 3:6, 6:3, 6:4
Ангелина Калинина (Украина) – Даниэль Коллинс (США) – 6:0, 3:6, 6:3
 
В следующем раунде Завацкая встретится с 13-й сеяной американкой Энн Ли, Калинина сразится с еще одной представительницей США Коко Вандевей.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vital
      vital, 14.11.2019 10:12
    0
    Дівчата молодці, другий тиждень поспіль українки успішно виступають на американських ITF-ах. Так тримати.
    Впевнений, якби не пауза через дощ (у 2-му сеті за рахунку 6-0, 1-2 40-15), то Калініна завершила б матч перемогою у 2-х сетах. Це проблеми Коллінз що в неї це був перший матч після 2-місячної перерви у виступах.
    Ссылка
    vital
      vital, 14.11.2019 10:12
    0
    Дівчата молодці, другий тиждень поспіль українки успішно виступають на американських ITF-ах. Так тримати.
    Впевнений, якби не пауза через дощ (у 2-му сеті за рахунку 6-0, 1-2 40-15), то Калініна завершила б матч перемогою у 2-х сетах. Це проблеми Коллінз що в неї це був перший матч після 2-місячної перерви у виступах.
    Ссылка
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