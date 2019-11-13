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Большинство читателей Sport.ua верят в победу Джоковича в Финале ATP

Второе и третье места в опросе заняли Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

  • 13.11.2019 23:41
  • 304 просмотра
  • 1 комментарий
Большинство читателей Sport.ua верят в победу Джоковича в Финале ATP
© ATP
Читатели Sport.ua высказали свой прогноз на победителя итогового турнира ATP с призовым фондом $9 млн, который проходит в Лондоне. В опросе принял участие 331 зарегистрированный посетитель сайта. 
 
Наибольшее количество респондентов (почти 36%) в качестве победителя видят серба Новака Джоковича. 29% читателей отдают предпочтение испанцу Рафаэлю Надалю, а 15.4% делают ставку на швейцарца Роджера Федерера. Все остальные варианты набрали менее 10%.
 
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Опрос
  • Кто выиграет Итоговый турнир ATP 2019 года?
    • 29% (96)
      1. Рафаэль Надаль (Испания)
    • 35.95% (119)
      2. Новак Джокович (Сербия)
    • 15.41% (51)
      3. Роджер Федерер (Швейцария)
    • 8.16% (27)
      4. Даниил Медведев (Россия)
    • 2.72% (9)
      5. Доминик Тим (Австрия)
    • 1.51% (5)
      6. Стефанос Циципас (Греция)
    • 3.63% (12)
      7. Александр Зверев (Германия)
    • 3.63% (12)
      8. Маттео Берреттини (Италия)
    Результаты опроса Проголосовали — 331
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Комментарии
    kvlad200760
      kvlad200760, 14.11.2019 00:18
    0
    Ви б ще під час фіналу запустили те голосування!!!
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 14.11.2019 00:18
    0
    Ви б ще під час фіналу запустили те голосування!!!
    Ссылка
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