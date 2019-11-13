Большинство читателей Sport.ua верят в победу Джоковича в Финале ATP

Читатели Sport.ua высказали свой прогноз на победителя итогового турнира ATP с призовым фондом $9 млн, который проходит в Лондоне. В опросе принял участие 331 зарегистрированный посетитель сайта.
Наибольшее количество респондентов (почти 36%) в качестве победителя видят серба Новака Джоковича. 29% читателей отдают предпочтение испанцу Рафаэлю Надалю, а 15.4% делают ставку на швейцарца Роджера Федерера. Все остальные варианты набрали менее 10%.
См. также: полные результаты опроса
Источник — Sport.ua
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