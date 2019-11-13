Большинство читателей Sport.ua верят в победу Джоковича в Финале ATP

Ну не дебил а?

01:05 — Yamamisha1

Имитировать они могут только синдром дауна. Тем более они там все с этим синдромом.

01:05 — Kovalenkobrevno

Для тех, кто в танке, повторяю.....Надеюсь все продонецкие поняли, что это был троллинг. И очень ...

01:02 — kvlad200760

Акція на захист північних плямистих сов саме на матчі Шахтар-Динамо і саме коли м*яч отримували Д...

01:00 — Kovalenkobrevno

Приезжай из ордло в Киев, наказывай

00:57 — pavel85

За этот бред их нужно еще больше наказать...пусть идут в зоопарк и жопы моют 🐵 обезьянам

00:48 — jekаfunny

как обычно слив от сектантов по всем фронтам , ничего нового

00:48 — kvlad200760

А з*явилися вони після чергового влету на підставі расизму!!! В них все таке,показу...