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ФОТО. Свитолина опубликовала пикантный снимок в сексуальной позе

Первая ракетка Украины напомнила о фотосессии для популярного журнала Elle

  • 12.11.2019 16:56
  • 679 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина опубликовала пикантный снимок в сексуальной позе
© WTA. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина, шестая ракетка мира, поделилась с подписчиками пикантным фото в Instagram.
 
На фотографии 25-летняя теннисистка позирует в туфлях на высоком каблуке, демонстрируя свои стройные ноги.
 
 
«Не спешите судить меня. Вы видите только то, что я хочу вам показать», - написала Свитолина.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.11.2019 16:58
    0
    Прям ужас откровенный 18+ поставьте
    Ссылка
    Серж Пир
      Серж Пир, 12.11.2019 16:58
    0
    Прям ужас откровенный 18+ поставьте
    Ссылка
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