ФОТО. Свитолина опубликовала пикантный снимок в сексуальной позе

Украинская теннисистка Элина Свитолина, шестая ракетка мира, поделилась с подписчиками пикантным фото в Instagram.
На фотографии 25-летняя теннисистка позирует в туфлях на высоком каблуке, демонстрируя свои стройные ноги.
«Не спешите судить меня. Вы видите только то, что я хочу вам показать», - написала Свитолина.
Напомним, этот снимок был сделан в 2018 году, когда Свитолина для съемок в знаменитом глянце Elle решилась на кардинальную смену имиджа.
Источник — Sport.ua
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