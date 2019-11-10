В воскресенье, 10 ноября, украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе. В финале украинка сыграет с представительницей Японии Майо Хиби. Начало матча в 23:50 по киевскому времени.
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
Лас-Вегас (США). 1/2 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Катрин Себов (Канада) – 6:3, 6:0
Катарина Завацкая (Украина) – Майо Хиби (Япония) – 6:7, 4:6
Ангелина Калинина - Майо Хиби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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