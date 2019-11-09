NextGen Finals. Итальянец Синнер выиграл турнир

В финале молодежного итогового турнира ATP 18-летний итальнец Янник Синнер обыграл 18-ю ракетку мира Алекса де Минаура.
Финал. Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21
Янник Синнер (Италия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 4:2, 4:1, 4:2
Для 95-й ракетки мира Синнера победа на молодёжном Итоговом турнире АТР U21 – первый титул в карьере. В Милане он заработал $372 тысячи призовых.
В 2018 году турнир выиграл грек Стефанос Циципас.
Priceless!! 🎉🎉 @janniksin #NextGenATP |#SeeTheFuture pic.twitter.com/zVqvCtLuKF— Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) 9 ноября 2019 г.
Источник — Sport.ua
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