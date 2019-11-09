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Катарина Завацкая – Майо Хиби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Лас-Вегасе

  • 09.11.2019 22:53
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Катарина Завацкая – Майо Хиби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В субботу, 9 ноября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№110 WTA) продолжит выступления на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе. В полуфинале украинка встретится с Майо Хиби (№214 WTA) из Японии . Матч начнется в 23:50 по киевскому времени.
 
В первом полуфинале украинка Ангелина Калинина без проблем разобралась с канадкой Катрин Себов - 6:3, 6:0.
 
ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open
 
Лас-Вегас (США). 1/4 финала 
 
Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) [5] – 6:3, 6:3

Катарина Завацкая (Украина) [3] – Каролин Долхайд (США) [8] – 6:2, 4:6, 6:4,
 
Катарина Завацкая – Майо Хиби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua

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