В субботу, 9 ноября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№110 WTA) продолжит выступления на 60-тысячнике ITF в Лас-Вегасе. В полуфинале украинка встретится с Майо Хиби (№214 WTA) из Японии . Матч начнется в 23:50 по киевскому времени.

В первом полуфинале украинка Ангелина Калинина без проблем разобралась с канадкой Катрин Себов - 6:3, 6:0.

ITF World Tennis Tour. Henderson Tennis Open Лас-Вегас (США). 1/4 финала Ангелина Калинина (Украина) – Варвара Лепченко (США) [5] – 6:3, 6:3

Катарина Завацкая (Украина) [3] – Каролин Долхайд (США) [8] – 6:2, 4:6, 6:4,

Катарина Завацкая – Майо Хиби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция