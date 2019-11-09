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NextGen Finals. Стали известны финалисты

Соревнования проходят в Милане

  • 09.11.2019 10:23
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NextGen Finals. Стали известны финалисты
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал молодёжного итогового турнира в Милане (Италия). В четырёх сетах он обыграл серба Миомира Кецмановича - 2:4, 4:1, 4:2, 4:2.  Соревнования проходят в Милане (Италия).
 
Соперником Синнера в борьбе за главный трофей соревнований станет австралийский теннисист Алекс де Минаур, который во втором полуфинале обыграл американца Фрэнсиса Тиафо - 4:2, 4:1, 0:4, 4:2.
 
Финальный матч пройдет в субботу, 9 ноября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
 
Действующим чемпионом соревнований в Милане является грек Стефанос Циципас. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша NextGen ATP Finals он обыграл де Минаура. 
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Источник — Sport.ua

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