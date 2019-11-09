NextGen Finals. Стали известны финалисты

Тот редкий случай когда Леон прав, ситуация только с Пятовым чего стоит сначала падает мимо мяча,...

11:33 — Ace Ventura

Смотрел матчи Вест Хема и команда так себе.

11:28 — doktor09

Я думаю две причины: 1. Слишком поздно ушел из ДК. Привыкнув играть в полноги в ЧУ, в этом возрас...

11:16 — Кум Кума

Он збори не прошол после травми

11:15 — bolela11111

А насчет работы к Андрею притензий быть не может. И то как он отпраздновал первый гол после травм...