NextGen Finals. Стали известны полуфиналисты

12:47 — fifadinamo

Все просто, чем слабее команда тем сильнее соперник - посев называется. И провидение сдесь не при...

12:41 — Андрей Овчаренко

Делу время - потехе час. Всем хотелось дать пендаля на прощание тупому малоросу у которого баттхе...

12:41 — Андрей Овчаренко

Делу время - потехе час. Всем хотелось дать пендаля на прощание тупому малоросу у которого баттхе...