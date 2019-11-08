NextGen Finals. Стали известны полуфиналисты

Завершился групповой раунд Итогового турнира для восходящих звезд ATP.
Лучшими в группе А стали Алекс де Минаур (Австралия) и Миомир Кецманович (Сербия). Из группы В в 1/2 финала квалифицировались Янник Синнер (Италия, WC) и Фрэнсис Тиафо (США).
Полуфинальные пары
Алекс де Минаур – Фрэнсис Тиафо
Янник Синнер – Миомир Кецманович
Поединки 1/2 финала состоятся в пятницу, 8 ноября. Начало игрового дня в 20:00 по Киеву, место проведения – Милан (Италия).
Источник — Sport.ua
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