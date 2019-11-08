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NextGen Finals. Стали известны полуфиналисты

Полуфинальные матчи состоятся в пятницу

  • 08.11.2019 11:50
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NextGen Finals. Стали известны полуфиналисты
© ATP. Алекс де Минаур
Завершился групповой раунд Итогового турнира для восходящих звезд ATP.
 
Лучшими в группе А стали Алекс де Минаур (Австралия) и Миомир Кецманович (Сербия). Из группы В в 1/2 финала квалифицировались Янник Синнер (Италия, WC) и Фрэнсис Тиафо (США).
 
Полуфинальные пары
 
Алекс де Минаур – Фрэнсис Тиафо 
Янник Синнер – Миомир Кецманович
 
Поединки 1/2 финала состоятся в пятницу, 8 ноября. Начало игрового дня в 20:00 по Киеву, место проведения – Милан (Италия).
 
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Источник — Sport.ua

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