Братислава. Стаховский и Марченко проиграли свои матчи

На хардовом турнире в Братиславе во втором круге уступили украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко.
Стаховский проиграл итальянцу Стефано Травилье в двух сетах - 4:6, 5:7. Игра длилась полтора часа.
Марченко встречался с поляком Камилом Майхржаком и проиграл в двух сетах - 6:7, 0:6.
Источник — Sport.ua
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