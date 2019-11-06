Братислава. Стаховский и Марченко проиграли свои матчи

К сожелению ему уже ничего не поможет, не лечится эта болезнь..

так а це розумію, але я не розумію як цей процесс має працювати. ну припустим лікування коштує 20...

21:19 — jekаfunny

обоссать ты можешь только свои портки дырявые

21:15 — Андрей Мадайский

ну ну я в реале согласен , как встретимся?

21:14 — Андрей Мадайский

Хочу видеть вас в реале, два одноклеточных бота, я готов к стрече в глаза мне всё скажите клоуны!...

21:13 — Forever_young_13

Сосунок. Такие как ты грозные только в инете. На деле ты комнатный дрыщ, о которого ноги марать ж...