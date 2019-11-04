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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Это был непростой для меня сезон»

Украинская теннисистка подвели итоги 2019 года

  • 04.11.2019 17:17
  • 475 просмотров
  • 6 комментариев
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Это был непростой для меня сезон»
© Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона 2019 в года, написав пост в Instagram:

«Вот и закончился сезон 2019! Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений. Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шёл вместе со мной в этом году, всех, кто был рядом и на расстоянии: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров.

Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня. Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона!»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и закончился сезон 2019! Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений. 😊Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шёл вместе со мной в этом году, всех, кто был рядом и на расстоянии: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров. Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня. Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона!🙏🏼🙌🏼 Ось і закінчився сезон 2019! Це був непростий сезон для мене, сповнений випробувань, звершень та досягнень.😊Сьогодні я хотіла би згадати усіх, хто допомагав та йшов разом зі мною у цьому році, усіх тих, хто був поряд та на відстані: моїх батьків, моїх рідних, моїх тренерів, моїх агентів та спонсорів. Окремо я хотіла би подякувати усіх своїх фанатів та улюблених хейтерів, а також усіх, хто підтримував і переживав за мене. Дякую вам, та чекайте анонсів щодо наступного сезону!🙏🏼🙌🏼 And there goes season of 2019! This was a challenging season for me, filled with trials, accomplishments and achievements.😊Today I would like to recall everyone who, despite being close or away, helped and walked along with me during this year: my parents, my relatives, my coaches, my agents and sponsors. Moreover, I would like in particular to thank all my fans and my beloved haters, and everyone of those who supported and worried about me. Big thanks for each and everyone of you and stay tuned for the announcement regarding next season! 🙏🏼🙌🏼

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.11.2019 17:41
    0
    Опечатка.Не украінська,а малоросійська тенісистка Даяна Ястремська.
    Ссылка
    scout1202
      scout1202, 04.11.2019 17:37
    0
    молодець!! ТОП-5 не за горами!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.11.2019 17:26
    0
    Kovalenkobrevno, 04.11.2019 17:25
    Может мы жожиаем до того времени, когда в Украине будет проходить хоть один престижный турнир. Хотя о сем я? У нас даже играть негде.
    *доживем
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.11.2019 17:25
    0
    andreypoltava234, 04.11.2019 17:23
    в след году жди победы в масхве....а также педербурге...
    Может мы жожиаем до того времени, когда в Украине будет проходить хоть один престижный турнир. Хотя о сем я? У нас даже играть негде.
    Ссылка
    andreypoltava234
    andreypoltava234, 04.11.2019 17:23
    -1
    Lua-Lua, 04.11.2019 17:21
    в след году ждем тебя в топ-10!!! Умница, главное не останавливайся на достигнутом!
    в след году жди победы в масхве....а также педербурге...
    Ссылка
    Lua-Lua
      Lua-Lua, 04.11.2019 17:21
    +1
    в след году ждем тебя в топ-10!!! Умница, главное не останавливайся на достигнутом!
    Ссылка
    Lua-Lua
      Lua-Lua, 04.11.2019 17:21
    +1
    в след году ждем тебя в топ-10!!! Умница, главное не останавливайся на достигнутом!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 04.11.2019 17:41
    0
    Опечатка.Не украінська,а малоросійська тенісистка Даяна Ястремська.
    Ссылка
    scout1202
      scout1202, 04.11.2019 17:37
    0
    молодець!! ТОП-5 не за горами!!
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.11.2019 17:26
    0
    Kovalenkobrevno, 04.11.2019 17:25
    Может мы жожиаем до того времени, когда в Украине будет проходить хоть один престижный турнир. Хотя о сем я? У нас даже играть негде.
    *доживем
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
      Kovalenkobrevno, 04.11.2019 17:25
    0
    andreypoltava234, 04.11.2019 17:23
    в след году жди победы в масхве....а также педербурге...
    Может мы жожиаем до того времени, когда в Украине будет проходить хоть один престижный турнир. Хотя о сем я? У нас даже играть негде.
    Ссылка
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