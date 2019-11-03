Новак Джокович – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 3 ноября, состоится финальный матч Мастерса в Париже.

В поединке за титул сойдутся лидер мирового рейтинга Новак Джокович и 20-летний Денис Шаповалов.

Отметим, что серб впервые в сезоне сыграет в финале хардового Мастерса, для канадца это будет дебютный матч за титул на турнирах такого уровня.

Начало матча в 16:00 по Киеву.