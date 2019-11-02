NextGen Finals. Состоялась жеребьевка группового этапа

Состоялась жеребьевка группового раунда Итогового турнира для восходящих звезд ATP.
Восемь лучших молодых теннисистов по результатам жеребьевки были поделены на два группы. Двое лучших теннисистов из каждой группы выйдут в полуфинал.
Группа А
Алекс де Минаур (Австралия)
Каспер Рууд (Норвегия)
Миомир Кецманович (Сербия)
Алехандро Давидович Фокина (Испания)
Группа В
Фрэнсис Тиафо (США)
Уго Умбер (Франция)
Микаэль Имер (Швеция)
Янник Синнер, WC (Италия)
Отметим, что турнир под названием Next Generation ATP Finals пройдет с 5 по 9 ноября в Милане, призовой фонд $1,400,000. Действующий победитель Стефанос Циципас (Греция).
Источник — Sport.ua
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