NextGen Finals. Состоялась жеребьевка группового этапа

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Еліна Світоліна – Ешлі Барті. Прогноз і анонс фіналу Підсумкового турніру 22:56 — polesse2000 Если Элина не будет постоянно накидывать по центру , а больше рисковать и разнообразно атаковать ...

Сергей РЕБРОВ: «В первом тайме могли забить 3-4 гола» 22:56 — Geniyfootball1985 Могли 3-4,а могли и 20,, где-то эту песню поют регулярно

Элина СВИТОЛИНА: «Завтра важный матч, в котором нужно выиграть» 22:46 — serega-2019 Все так перемога потрібна, але недооцінки суперниці не повинна бути !!!

Альварес – Ковалев – это поединок за наследие. Его нельзя пропустить 22:45 — SeKo Vaka Боль за наследие это когда боксер в рассвете деклассирует старичка на закате,и которому даже дал ...

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ФОТО. Обамеянг забил 50 голов быстрее всех в Арсенале 22:28 — REALIST ... а титулів як не було так і нема... і не буде... влітку цей чувак втече в топовий клуб!