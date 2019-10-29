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Симона ХАЛЕП: «Со Свитолиной будет тяжелый матч»

Поединок 2-го тура Итогового турнира WTA запланирован на 30 октября

  • 29.10.2019 13:23
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Симона ХАЛЕП: «Со Свитолиной будет тяжелый матч»
© WTA. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала будущий матч 2-го тура Финала WTA в Китае против украинки Элиной Свитолиной, который состоится 30 октября:
 
«Похоже, Свитолиной нравится корт. Она хорошо его чувствует. У нее есть уверенность на этом корте. Элина стала чемпионкой в прошлом году. Это очень здорово, потому что выступать на этом турнире – это как играть в финале Большого шлема каждый день.
 
Это, безусловно, будет тяжелый матч. Я с нетерпением жду его. Но сначала буду наслаждаться выходным. Я попытаюсь восстановиться, а потом посмотрим. Но я снова готова сражаться и довольна этому».
 
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Источник — WTA

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