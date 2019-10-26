Роджер Федерер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 27 октября, состоится финал турнира ATP 500 в швейцарском Базеле.
За титул сразятся девятикратный победитель Роджер Федерер (№3 ATP) и 20-летний австралиец Алекс де Минаур (№28 ATP).
Начало встречи в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Плеер будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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