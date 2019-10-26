Роджер Федерер – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Для тебя тыпила поясняю, сенсация не то что Шиффрин не выиграла, а то что выиграла Робертсон. Есл...

Робинсон то есть

И, вообще, как можно сравнивать Ворли и Бриньоне с Робинсон, чувак, у тебя по ходу с головой не в...

Який же ти тупий!!!Робінсон зайняла друге місце!!!підкреслюю!!!! друге на передостанньому етапі К...

Я с тебе долбойоба ватного "ржу"))) Ти ж під словом сенсація мав саме програш Шифрін,а не виграш ...

Почему вы не пишите главное где можно посмотреть?

Кстати, да, если не ошибка то Болбата нет . Для меня это означает ,что его полностью готовят на м...

22:53 — norma_zap

Не мог вратарь так быстро прибежать к скамейке, там что-то не так.

22:49 — denzellezned

Сказочниє далбо*би, зачем їх только на поле випустілі🤦‍♂️😂