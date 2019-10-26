Катарина Завацкая – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:47 — Axmetov1

Ну тогда это пиар,а не реклама,потому что бой ещё не назначен

12:43 — 0933333333

Да... хайп... промоушн... только бедных и гордых дегистанцев не учли, те и пристрелить могут

12:33 — zvalenok02

Будущего боя