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Катарина Завацкая – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Венгрии

  • 26.10.2019 11:58
  • 873 просмотра
  • 1 комментарий
Катарина Завацкая – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В субботу, 26 октября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Венгрии.
 
В матче 1/2 финала соперницей украинки, которая посеяна под 5 номером, станет третья сеяная Данка Ковинич из Черногории (№108 WTA).
 
Начало матча в 12:00 по Киеву.
 
 
Также трансляция будет доступна здесь.

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 26.10.2019 12:32
    +1
    на жаль наша поміляється а супениця ні 0-3
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 26.10.2019 12:32
    +1
    на жаль наша поміляється а супениця ні 0-3
    Ссылка
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