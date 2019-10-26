Катарина Завацкая – Данка Ковинич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 26 октября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Венгрии.
В матче 1/2 финала соперницей украинки, которая посеяна под 5 номером, станет третья сеяная Данка Ковинич из Черногории (№108 WTA).
Начало матча в 12:00 по Киеву.
Также трансляция будет доступна здесь.
Источник — Sport.ua
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