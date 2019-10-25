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Завацкая сыграет в полуфинале 100-тысячника ITF в Венгрии

Украинка находится на расстоянии двух побед от вхождения в первую сотню мирового рейтинга

  • 25.10.2019 13:35
  • 1242 просмотра
  • 5 комментариев
Завацкая сыграет в полуфинале 100-тысячника ITF в Венгрии
© Tapio Saukkonen. Катарина Завацкая
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжила победную серию на грунтовом 100-тысячнике ITF в Венгрии.
 
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под 5 номером, одолела словенку Кайю Юван (№127 WTA).
 
Секешфехервар. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Кайя Юван (Словения) – 6:1, 6:4
 
Следующей соперницей Завацкой станет Данка Ковинич (№108 WTA).
 
Напомним, для того, чтобы дебютировать в первой сотне мирового рейтинге, Завацкой нужна победа на турнире в Секешфехерваре.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 25.10.2019 18:29
    0
    молодець,боюсь и пікнути,щоб не наворочати
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 14:11
    +1
    Катаріна молодчинка!
    Щось я не зрозумів чому ця Юван малювалася буками фаворитом матчу. Завацька ж вище в рейтингу і останнім часом українка у вогні. А цю Юван щойно ще Марта перемагала. Словенка, вже мабуть, при згадці про українок, гикати буде
    Завацька була в 1 матчі від ТОП-100, а зараз треба цілих 5 матчів виграти, щоб таки зайти в сотню.
    Сподіваюся так воно й станеться, як не зараз, то ще в цьому році, бо за своєю грою Катаріна цілком здатна в ТОП-100 затриматися.
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    Vladlen
      Vladlen, 25.10.2019 13:54
    +5
    Молодец хорошая игра против сильной соперницы, только это турнир ITF 100-тысячник, а не 60.
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    Dre
      Dre, 25.10.2019 13:39
    +6
    Молодець!
    Не розслаблятись,треба титул!
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    Andy Chak
      Andy Chak, 25.10.2019 13:37
    +5
    Молодчинка!!!
    Ссылка
    Dre
      Dre, 25.10.2019 13:39
    +6
    Молодець!
    Не розслаблятись,треба титул!
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 25.10.2019 13:54
    +5
    Молодец хорошая игра против сильной соперницы, только это турнир ITF 100-тысячник, а не 60.
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 25.10.2019 13:37
    +5
    Молодчинка!!!
    Ссылка
    vital
      vital, 25.10.2019 14:11
    +1
    Катаріна молодчинка!
    Щось я не зрозумів чому ця Юван малювалася буками фаворитом матчу. Завацька ж вище в рейтингу і останнім часом українка у вогні. А цю Юван щойно ще Марта перемагала. Словенка, вже мабуть, при згадці про українок, гикати буде
    Завацька була в 1 матчі від ТОП-100, а зараз треба цілих 5 матчів виграти, щоб таки зайти в сотню.
    Сподіваюся так воно й станеться, як не зараз, то ще в цьому році, бо за своєю грою Катаріна цілком здатна в ТОП-100 затриматися.
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 25.10.2019 18:29
    0
    молодець,боюсь и пікнути,щоб не наворочати
    Ссылка
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