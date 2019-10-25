Завацкая сыграет в полуфинале 100-тысячника ITF в Венгрии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжила победную серию на грунтовом 100-тысячнике ITF в Венгрии.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под 5 номером, одолела словенку Кайю Юван (№127 WTA).
Секешфехервар. 1/4 финала
Катарина Завацкая (Украина) – Кайя Юван (Словения) – 6:1, 6:4
Следующей соперницей Завацкой станет Данка Ковинич (№108 WTA).
Напомним, для того, чтобы дебютировать в первой сотне мирового рейтинге, Завацкой нужна победа на турнире в Секешфехерваре.
Источник — Sport.ua
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Щось я не зрозумів чому ця Юван малювалася буками фаворитом матчу. Завацька ж вище в рейтингу і останнім часом українка у вогні. А цю Юван щойно ще Марта перемагала. Словенка, вже мабуть, при згадці про українок, гикати буде
Завацька була в 1 матчі від ТОП-100, а зараз треба цілих 5 матчів виграти, щоб таки зайти в сотню.
Сподіваюся так воно й станеться, як не зараз, то ще в цьому році, бо за своєю грою Катаріна цілком здатна в ТОП-100 затриматися.
Не розслаблятись,треба титул!
Не розслаблятись,треба титул!
Щось я не зрозумів чому ця Юван малювалася буками фаворитом матчу. Завацька ж вище в рейтингу і останнім часом українка у вогні. А цю Юван щойно ще Марта перемагала. Словенка, вже мабуть, при згадці про українок, гикати буде
Завацька була в 1 матчі від ТОП-100, а зараз треба цілих 5 матчів виграти, щоб таки зайти в сотню.
Сподіваюся так воно й станеться, як не зараз, то ще в цьому році, бо за своєю грою Катаріна цілком здатна в ТОП-100 затриматися.
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