Завацкая сыграет в полуфинале 100-тысячника ITF в Венгрии

Вербич був найгіршим на полі. Циганков і Сидорчук в другому таймі трохи розігрались, але слабо

А ты что то против Горловки имеешь ? Там не люди живут? Отвечай за базар

18:35 — dudigo78

Ну в принципі ніби логічно. Андреєску має вигравати всі матчі в групі, а за друге місце буде рубк...

18:29 — vital

Ось що кажуть буки про фаворитів Підсумкового: 1 Андрееску, Бьянка Ванесса 4.80 2-3 Барти, Эшли ...