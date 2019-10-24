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Катарина Завацкая – Ирина Мария Барэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Венгрии

  • 24.10.2019 12:15
  • 723 просмотра
  • 3 комментария
Катарина Завацкая – Ирина Мария Барэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В четверг, 24 октября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжит выступления на 60-тысячнике ITF в Венгрии.
 
Во втором круге соперницей украинки, которая посеяна под 5 номером, станет румынка Ирина Мария Барэ (№168 WTA).
 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
      vital, 24.10.2019 12:51
    +3
    Нормально так Катаріна за 17 хвилин сет номінальну фаворитку матчу розкатала. Матч 6-0, 1-0 за 23 хвилини після відмови Баре за Катаріною.
    П.с. За Завацькою ТОП-100 "плаче". Минулий раз в матчі за ТОП-100 українці не вдалося обіграти свою суперницю по півфіналу. Може на цей раз Катаріна зможе потрапити в першу сотню рейтингу...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.10.2019 12:50
    0
    О, а что произошло?)
    Отвлёкся на пару сек, а Баре уже монатки собрала и на выход потопала... Травма или после брейка в стартовом гейме второго сета поняла, что ловить тут точно уже нечего?)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.10.2019 12:39
    0
    Норм так Катя румынку катает. Молодчинка
    П.С. "баре" - это такой приём в игре на гитаре, а фамилия "Баре" пишется с заглавной буквы
    Ссылка
    vital
      vital, 24.10.2019 12:51
    +3
    Нормально так Катаріна за 17 хвилин сет номінальну фаворитку матчу розкатала. Матч 6-0, 1-0 за 23 хвилини після відмови Баре за Катаріною.
    П.с. За Завацькою ТОП-100 "плаче". Минулий раз в матчі за ТОП-100 українці не вдалося обіграти свою суперницю по півфіналу. Може на цей раз Катаріна зможе потрапити в першу сотню рейтингу...
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.10.2019 12:50
    0
    О, а что произошло?)
    Отвлёкся на пару сек, а Баре уже монатки собрала и на выход потопала... Травма или после брейка в стартовом гейме второго сета поняла, что ловить тут точно уже нечего?)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 24.10.2019 12:39
    0
    Норм так Катя румынку катает. Молодчинка
    П.С. "баре" - это такой приём в игре на гитаре, а фамилия "Баре" пишется с заглавной буквы
    Ссылка
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