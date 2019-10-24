Катарина Завацкая – Ирина Мария Барэ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 24 октября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№117 WTA) продолжит выступления на 60-тысячнике ITF в Венгрии.
Во втором круге соперницей украинки, которая посеяна под 5 номером, станет румынка Ирина Мария Барэ (№168 WTA).
Источник — Sport.ua
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П.с. За Завацькою ТОП-100 "плаче". Минулий раз в матчі за ТОП-100 українці не вдалося обіграти свою суперницю по півфіналу. Може на цей раз Катаріна зможе потрапити в першу сотню рейтингу...
Отвлёкся на пару сек, а Баре уже монатки собрала и на выход потопала... Травма или после брейка в стартовом гейме второго сета поняла, что ловить тут точно уже нечего?)
П.С. "баре" - это такой приём в игре на гитаре, а фамилия "Баре" пишется с заглавной буквы
П.с. За Завацькою ТОП-100 "плаче". Минулий раз в матчі за ТОП-100 українці не вдалося обіграти свою суперницю по півфіналу. Може на цей раз Катаріна зможе потрапити в першу сотню рейтингу...
Отвлёкся на пару сек, а Баре уже монатки собрала и на выход потопала... Травма или после брейка в стартовом гейме второго сета поняла, что ловить тут точно уже нечего?)
П.С. "баре" - это такой приём в игре на гитаре, а фамилия "Баре" пишется с заглавной буквы
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