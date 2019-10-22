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Костюк уступила на старте турнира во Франции

Украинка проиграла в 1-м раунде

  • 22.10.2019 21:56
  • 339 просмотров
  • 1 комментарий
Костюк уступила на старте турнира во Франции
© Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Марта Костюк быстро завершила участие в турнире, который проходит во французском Пуатье.

В стартовом круге Костюк уступила местной спортсменке Миртий Жорж в двух сетах - 5:7, 4:6.

При этом Марта вела 3:1 в первом сете и 3:0 во втором, но оба раза преимущество не удержала.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Sashamar
    Sashamar, 22.10.2019 22:05
    0
    Чутки, що Марта нарешті пристала до розуму, на жаль, виявилися сильно перебільшеними. Шкода
    Ссылка
    Sashamar
    Sashamar, 22.10.2019 22:05
    0
    Чутки, що Марта нарешті пристала до розуму, на жаль, виявилися сильно перебільшеними. Шкода
    Ссылка
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