Костюк уступила на старте турнира во Франции

22:15 — Алексей Ильин

Трёхколёсный поменяет Цыганык, на вырученные деньги от трансляции Динамо - Копенгаген

22:14 — Natam69

Ну цілком не так. Ніколи вболівальники Мілану не будуть вболівати за Інтер. Ні за яких обставин. ...

22:14 — Влад Тараненко

Я вообще так вижу что Дорофеева (Додо) это новый Срна, только чуть быстрее

22:14 — p_s_l

Не обращай внимание - он ранен без пули.

22:14 — Український Крим

Шахтар навчить грати загребських дівчаток через тиждень))) Далі в 1/8 піде Шахтар, а ці паршивці-...

22:13 — Саша Мосійчук

Моня привет ти спакоэн уже