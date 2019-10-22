Костюк уступила на старте турнира во Франции

Украинская теннисистка Марта Костюк быстро завершила участие в турнире, который проходит во французском Пуатье.
В стартовом круге Костюк уступила местной спортсменке Миртий Жорж в двух сетах - 5:7, 4:6.
При этом Марта вела 3:1 в первом сете и 3:0 во втором, но оба раза преимущество не удержала.
Источник — Большой теннис Украины
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