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WTA Elite Trophy. Ястремская начнет турнир матчем с Векич

Организаторы опубликовали расписание на среду

  • 22.10.2019 11:38
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WTA Elite Trophy. Ястремская начнет турнир матчем с Векич
© Jimmie48. Даяна Ястремская
В среду, 23 октября, в китайском Чжухае продолжится второй по значимости женский Итоговый турнир. 
 
Организаторы подготовили и опубликовали расписание второго игрового дня, во время которого свой первый матч проведет Даяна Ястремская.
 
Вторая ракетка Украины стартует матчем против Донны Векич из Хорватии. Встреча состоится третьим запуском после матча Мертенс - Саккари. Ориентировочное время начала 11:30 по Киеву.
 
Расписание одиночных матчей на 23 октября
 
10:00 - Элиза Мертенс (Бельгия) – Мария Саккари (Греция)
след. - Донна Векич (Хорватия) – Даяна ЯСТРЕМСКАЯ (Украина)
14:00 - София Кенин (США) – Элисон Риск (США)
 
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Источник — Sport.ua

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