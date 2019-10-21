Надаль и Джокович сыграют в финальном раунде Кубка Дэвиса

С 18 по 24 ноября в испанском Мадриде пройдет финал Кубка Дэвиса 2019, который будет проводиться по новой схеме, за неделю с групповыми раундами и стыковыми поединками.
Несколько сборных-фаворитов уже объявили составы своих команд. Стало известно, что Рафаэль Надаль возглавит сборную Испании, Новак Джокович войдет в состав команды Сербии, а Гаэль Монфис сыграет за Францию.
Испания: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста, Марсель Гранольерс.
Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Крайинович, Янко Типсаревич, Виктор Троицки.
Франция: Гаэль Монфис, Бенуа Пэр, Жо-Вилфрид Цонга, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю.
18 команд на групповом этапе поделены на 6 групп по 3 сборные. В стадию 1/4 финала пройдут победители своих групп и две вторые сборные с лучшими результатами.
Источник — Sport.ua
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