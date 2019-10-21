Войти или Зарегистрироваться

Надаль и Джокович сыграют в финальном раунде Кубка Дэвиса

Франция, Испания и Сербия назвали составы команд на финал Кубка Дэвиса

  • 21.10.2019 14:46
  • 350 просмотров
  • 0 комментариев
Надаль и Джокович сыграют в финальном раунде Кубка Дэвиса
© Twitter. Надаль и Джокович
С 18 по 24 ноября в испанском Мадриде пройдет финал Кубка Дэвиса 2019, который будет проводиться по новой схеме, за неделю с групповыми раундами и стыковыми поединками. 
 
Несколько сборных-фаворитов уже объявили составы своих команд. Стало известно, что Рафаэль Надаль возглавит сборную Испании, Новак Джокович войдет в состав команды Сербии, а Гаэль Монфис сыграет за Францию. 
 
Испания: Рафаэль Надаль, Роберто Баутиста-Агут, Фелисиано Лопес, Пабло Карреньо-Буста, Марсель Гранольерс.
 
Сербия: Новак Джокович, Душан Лайович, Филип Крайинович, Янко Типсаревич, Виктор Троицки.
 
Франция: Гаэль Монфис, Бенуа Пэр, Жо-Вилфрид Цонга, Пьер-Юг Эрбер, Николя Маю.
 
18 команд на групповом этапе поделены на 6 групп по 3 сборные. В стадию 1/4 финала пройдут победители своих групп и две вторые сборные с лучшими результатами.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности