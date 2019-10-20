Энди Маррей – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 20 октября, состоится финал турнира ATP 250 в бельгийском Антверпене.
В матче за титул сыграют два трехкратных победителя турниров Большого Шлема Энди Маррей и Стэн Вавринка.
Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Отметим, что для Маррея этот финал станет первым после замены тазобедренного сустава.
Источник — Sport.ua
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