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Энди Маррей – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Антверпене

  • 20.10.2019 13:52
  • 281 просмотр
  • 1 комментарий
Энди Маррей – Стэн Вавринка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ATP. Энди Маррей
В воскресенье, 20 октября, состоится финал турнира ATP 250 в бельгийском Антверпене.
 
В матче за титул сыграют два трехкратных победителя турниров Большого Шлема Энди Маррей и Стэн Вавринка.
 
Начало встречи в 17:00 по Киеву.
 
Отметим, что для Маррея этот финал станет первым после замены тазобедренного сустава.
 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2019 14:21
    0
    Воля до боротьби та перемоги у Енді просто захмарна. Схиляю голову перед такими людьми!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 20.10.2019 14:21
    0
    Воля до боротьби та перемоги у Енді просто захмарна. Схиляю голову перед такими людьми!
    Ссылка
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