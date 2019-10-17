Украина – в топ-10 по среднему рейтингу лучших теннисисток

Украина входит в топ-10 стран мира по среднему рейтингу десяти лучших теннисисток.

В среднем наш рейтинг равен 148.2. Совсем недалеко Испания (144.6) и Франция (137.4). В первой тройке находятся США (30.2), Чехия (54.2) и Россия (64.5).

Top 10 tennis nations, based on average ranking of countries' top 10 players



1. USA 30.2

2. Czechia 54.2

3. Russia 64.5

4. China 97.4

5 (+1). Germany 114.8

6 (-1). Australia 119.5

7. Romania 123.5

8. France 137.4

9. Spain 144.6

10. Ukraine 148.2



14. Great Britain 221.6 — Dan Brusca (@danbrusca) 17 жовтня 2019 р.

Более всего радует тот, факт, что практически все украинки из списка ниже могут прогрессировать.

Десятка лучших украинских теннисисток в рейтинге WTA