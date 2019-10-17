Украина – в топ-10 по среднему рейтингу лучших теннисисток

Украина входит в топ-10 стран мира по среднему рейтингу десяти лучших теннисисток.
В среднем наш рейтинг равен 148.2. Совсем недалеко Испания (144.6) и Франция (137.4). В первой тройке находятся США (30.2), Чехия (54.2) и Россия (64.5).
Top 10 tennis nations, based on average ranking of countries' top 10 players— Dan Brusca (@danbrusca) 17 жовтня 2019 р.
1. USA 30.2
2. Czechia 54.2
3. Russia 64.5
4. China 97.4
5 (+1). Germany 114.8
6 (-1). Australia 119.5
7. Romania 123.5
8. France 137.4
9. Spain 144.6
10. Ukraine 148.2
14. Great Britain 221.6
Более всего радует тот, факт, что практически все украинки из списка ниже могут прогрессировать.
Десятка лучших украинских теннисисток в рейтинге WTA
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.