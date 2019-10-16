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Свитолина – Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Москве

  • 16.10.2019 22:55
  • 344 просмотра
  • 1 комментарий
Свитолина – Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Элина Свитолина
В четверг, 17 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет выступления на Премьере в Москве.
 
В матче второго круга украинка сразится против Вероники Кудерметовой из России (№42 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча Канепи - Бертенс. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
В 1/4 финала победительница матча встретится против Варвары Грачевой (№121 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№40 WTA).
 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    palpal
    palpal, 16.10.2019 22:59
    0
    Папа Миша будет огорчен
    Ссылка
    palpal
    palpal, 16.10.2019 22:59
    0
    Папа Миша будет огорчен
    Ссылка
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