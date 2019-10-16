Свитолина – Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 17 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№4 WTA) начнет выступления на Премьере в Москве.
В матче второго круга украинка сразится против Вероники Кудерметовой из России (№42 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча Канепи - Бертенс. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В 1/4 финала победительница матча встретится против Варвары Грачевой (№121 WTA) или Анастасии Павлюченковой (№40 WTA).
Источник — Sport.ua
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