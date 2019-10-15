Даяна Ястремская – Кирстен Флипкенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 16 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) продолжит выступления на Премьере в Москве.
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Кирстен Флипкенс из Бельгии (№120 WTA). Поединок состоится третьим запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В 1/4 финала победительница матча встретится против Полоны Херцог (№49 WTA) или Белинды Бенчич (№10 WTA).
Источник — Sport.ua
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