Н. Киченок / Олару – Л. Киченок / Дьяченко. LIVE трансляция

В понедельник, 14 октября, украинские парницы Надежда и Людмила Киченок сыграют между собой в рамках первого круга парного разряда на Кубке Кремля.
Надя в дуэте с Ралукой Олару из Румынии будет противостоять Люде в тандеме с Викторией Дьяченко из России.
Ориентировочное время начала матча в 15:20 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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