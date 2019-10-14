Войти или Зарегистрироваться

Н. Киченок / Олару – Л. Киченок / Дьяченко. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на турнире в Москве

  • 14.10.2019 14:40
  • 276 просмотров
  • 2 комментария
Н. Киченок / Олару – Л. Киченок / Дьяченко. LIVE трансляция
© БТУ. Людмила Киченок
В понедельник, 14 октября, украинские парницы Надежда и Людмила Киченок сыграют между собой в рамках первого круга парного разряда на Кубке Кремля.
 
Надя в дуэте с Ралукой Олару из Румынии будет противостоять Люде в тандеме с Викторией Дьяченко из России.
 
Ориентировочное время начала матча в 15:20 по Киеву.
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 14.10.2019 15:07
    0
    Віталій Возняк, 14.10.2019 14:51
    Ну і за кого вболівати, коли вони однакові?
    Тоді вболівай за блондинку
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 14.10.2019 14:51
    0
    Ну і за кого вболівати, коли вони однакові?
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 14.10.2019 15:07
    0
    Віталій Возняк, 14.10.2019 14:51
    Ну і за кого вболівати, коли вони однакові?
    Тоді вболівай за блондинку
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 14.10.2019 14:51
    0
    Ну і за кого вболівати, коли вони однакові?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности