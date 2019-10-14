Н. Киченок / Олару – Л. Киченок / Дьяченко. LIVE трансляция

В понедельник, 14 октября, украинские парницы Надежда и Людмила Киченок сыграют между собой в рамках первого круга парного разряда на Кубке Кремля.

Надя в дуэте с Ралукой Олару из Румынии будет противостоять Люде в тандеме с Викторией Дьяченко из России.

Ориентировочное время начала матча в 15:20 по Киеву.