Даяна Ястремская – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 15 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№28 WTA) начнет выступления на Премьере в Москве.
В матче первого круга 19-летняя украинка сразится против Дарья Касаткиной из России (№37 WTA), которая является действующей чемпионкой турнира. Поединок состоится третьим запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – не ранее 14:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча встретится против Натальи Вихлянцевой (№93 WTA) или Кристен Флипкенс (№120 WTA).
Источник — Sport.ua
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