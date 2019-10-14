Даяна Ястремская – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22:43 — Elblanko

А... Тобто, ти спочатку мене ображати почав. А зараз отъ..бись, дб. У тебе психічний розлад, звер...

22:43 — Олексій Коваль

Стороженко? Давыдов?

22:43 — vitaha33

Просто коли виходять 8 гравців шахти, а гру роблять інші гравці, то це про щось говорить. А то за...

22:43 — ZAKARPATFAN

Очень сложно с метра забить? Просто повезло что угадал с позицией. За гол спасибо Кривцову, он ег...

22:42 — Brian

Опустись на землю. Сборные Франции, Германии и Испании никто не отменял.

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Но аместо марлоса выпустить можно только цыгана

22:42 — lenares85

А португальский чемпионат не топ же, а играют так здорово, почему ?

22:42 — cucumber

я, кстати, тоже негодую.. почему никого нет из Металлист1925?

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