Стаховский проиграл в квалификации турнира в Антверпене

19:24 — Laeda

вот то бревно крашенное которое с 5 метров похоронило СБУ когда на 50 метров выше ворот зарядило ...

19:23 — Laeda

да это тупая баба у которой недотрах - в простнародье "завистливое чмо"

19:22 — source02

причем тут ватники? или ты ради политосрача решил отписать? правда за мной, потому что было именн...

19:19 — source02

кто такой коваленко? в фифе только перспективный, по факту так себе

19:00 — stopor2016

А шо - Коваленку не пристроишь ?