Стаховский проиграл в квалификации турнира в Антверпене

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на турнире European Open в Антверпене (Бельгия) с призовым фондом 711 275 евро.
В полуфинале квалификации соревнований Стаховский (ATP 146) проиграл поляку Камилу Майхжаку (ATP 84) в двух сетах. Матч длился 1 час 20 минут.
ATP. European Open 2019
Антверпен (Бельгия). Полуфинал квалификации.
Сергей Стаховский (Украина) – Камил Майхжак (Польша) – 3:6, 3:6.
Источник — Sport.ua
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