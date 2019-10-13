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Стаховский проиграл в квалификации турнира в Антверпене

Украинский теннисист проиграл поляку Камилу Майхжаку в двух сетах

  • 13.10.2019 19:09
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Стаховский проиграл в квалификации турнира в Антверпене
© Twitter. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на турнире European Open в Антверпене (Бельгия) с призовым фондом 711 275 евро.
 
В полуфинале квалификации соревнований Стаховский (ATP 146) проиграл поляку Камилу Майхжаку (ATP 84) в двух сетах. Матч длился 1 час 20 минут.
 
ATP. European Open 2019
 
Антверпен (Бельгия). Полуфинал квалификации.
 
Сергей Стаховский (Украина) – Камил Майхжак (Польша) – 3:6, 3:6.
 
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Источник — Sport.ua

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