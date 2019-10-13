Костюк вышла в финал квалификации турнира в Люксембурге

Ему подошло Балбес или Дуб! Можно Куклачев, сокращённо Кука!

17:55 — «УАФ– М а ф і я!»

Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины после Шевченко. Он играет в АПЛ в основе, ...

17:52 — J0e777

Нууу. как сказать. Засветился. И не раз. Просто не хочется сейчас спорт смешивать с политикой. С...

17:51 — «УАФ– М а ф і я!»

Да у него и в Динамо хорошее будущее было бы,если бы Суркис пригласил нормального тренера. А так,...