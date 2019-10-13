17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Люксембурге.
Костюк в двух сетах обыграла 18-летнюю словенскую теннисистку Кайю Юван — 6:0, 6:4.
Поединок длился один час и десять минут.
В финале квалификации Костюк сыграет с победительницей встречи Штефани Фегеле — Лесли Керхоф.
Источник — Sport.ua
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