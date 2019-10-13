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Костюк вышла в финал квалификации турнира в Люксембурге

Украинская теннисистка обыграла словенку Кайю Юван

  • 13.10.2019 17:10
  • 637 просмотров
  • 3 комментария
Костюк вышла в финал квалификации турнира в Люксембурге
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации турнира в Люксембурге.

Костюк в двух сетах обыграла 18-летнюю словенскую теннисистку Кайю Юван — 6:0, 6:4.

Поединок длился один час и десять минут.

В финале квалификации Костюк сыграет с победительницей встречи Штефани Фегеле — Лесли Керхоф.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladlen
      Vladlen, 13.10.2019 17:51
    0
    Молодец Марта непростую соперницу обыграла, конечно в конце игры дала повод поволноваться, 4 матчбола не реализовала, один на своей подачи и тройной на приеме, но хорошо то, что хорошо кончается. Теперь нужно сделать последний шаг и он самый трудный, обыграть опытную швейцарку, причем у Марты такой опыт уже был, она обыгрывала Фегеле в этом году, только на грунте, так почему бы не повторить тоже самое на харде. Может завтра организаторы наконец включат камеры и мы сможем понаблюдать за игрой Костюк.
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 13.10.2019 17:32
    0
    З погляду на рейтінг краще була б Керхоф. Але маємо те що маємо. Будемо сподіватися, що Фогель сьогодні виснажилась, і це зіграє на користь Марти.
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    kollekciy
      kollekciy, 13.10.2019 17:18
    +3
    Марту з перемогою. Змогла показати хорошу гру. І це добре, тому що, для надій на досягнення в цьому турнірі, треба показувати більш ніж найкращу свою гру. Якщо завтра гратиме не гірше ніж сьогодні, повинна впевнено виходити в основу. А, там буде видно, як показує практика Франції, Марта може налаштуватись і на WTA турнір. Такий турнір навіть краще повинний мотивувати Марту на боротьбу до кінця.
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    kollekciy
      kollekciy, 13.10.2019 17:18
    +3
    Марту з перемогою. Змогла показати хорошу гру. І це добре, тому що, для надій на досягнення в цьому турнірі, треба показувати більш ніж найкращу свою гру. Якщо завтра гратиме не гірше ніж сьогодні, повинна впевнено виходити в основу. А, там буде видно, як показує практика Франції, Марта може налаштуватись і на WTA турнір. Такий турнір навіть краще повинний мотивувати Марту на боротьбу до кінця.
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    Vladlen
      Vladlen, 13.10.2019 17:51
    0
    Молодец Марта непростую соперницу обыграла, конечно в конце игры дала повод поволноваться, 4 матчбола не реализовала, один на своей подачи и тройной на приеме, но хорошо то, что хорошо кончается. Теперь нужно сделать последний шаг и он самый трудный, обыграть опытную швейцарку, причем у Марты такой опыт уже был, она обыгрывала Фегеле в этом году, только на грунте, так почему бы не повторить тоже самое на харде. Может завтра организаторы наконец включат камеры и мы сможем понаблюдать за игрой Костюк.
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 13.10.2019 17:32
    0
    З погляду на рейтінг краще була б Керхоф. Але маємо те що маємо. Будемо сподіватися, що Фогель сьогодні виснажилась, і це зіграє на користь Марти.
    Ссылка
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