Люксембург. Козлова сыграет против Мертенс

В понедельник, 14-го октября, 25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова в стартовом матче турнира в Люксембурге встретится с 23-летней бельгийкой Элис Мертенс, посеянной под первым номером.

В 2017-м году Козлова проиграла Мертенс в двух сетах на турнире в Стамбуле. В 2016-м Козлова также в двух сетах уступила Мертенс в Бостаде.

В минувшем сезоне Козлова впервые приняла участие на турнире в Люксембурге, проиграв в первом круге.