Люксембург. Козлова сыграет против Мертенс

В понедельник, 14-го октября, 25-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова в стартовом матче турнира в Люксембурге встретится с 23-летней бельгийкой Элис Мертенс, посеянной под первым номером.
В 2017-м году Козлова проиграла Мертенс в двух сетах на турнире в Стамбуле. В 2016-м Козлова также в двух сетах уступила Мертенс в Бостаде.
В минувшем сезоне Козлова впервые приняла участие на турнире в Люксембурге, проиграв в первом круге.
Источник — Sport.ua
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