Гауфф – самая молодая финалистка турнира WTA с 2004 года

Сегодня 15-летяя американка Кори Гауфф вышла в финал хардового турнира WTA в Линце (Австрия). В полуфинале она в двух сетах обыграла Андреа Петкович – 6:4, 6:4.

Таким образом, Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года.

В 2004 году в еще более молодом возрасте чешка Николь Вайдишова выиграла турнир WTA в Ташкенте.