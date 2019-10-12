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Гауфф – самая молодая финалистка турнира WTA с 2004 года

Юная американка вышла в финал в Линце

  • 12.10.2019 18:08
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Гауфф – самая молодая финалистка турнира WTA с 2004 года
© instagram.com/cocogauff

Сегодня 15-летяя американка Кори Гауфф вышла в финал хардового турнира WTA в Линце (Австрия). В полуфинале она в двух сетах обыграла Андреа Петкович – 6:4, 6:4.

Таким образом, Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года.

В 2004 году в еще более молодом возрасте чешка Николь Вайдишова выиграла турнир WTA в Ташкенте.

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Источник — Sport.ua

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