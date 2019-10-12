Гауфф – самая молодая финалистка турнира WTA с 2004 года

Сегодня 15-летяя американка Кори Гауфф вышла в финал хардового турнира WTA в Линце (Австрия). В полуфинале она в двух сетах обыграла Андреа Петкович – 6:4, 6:4.
Таким образом, Гауфф стала самой молодой финалисткой турнира WTA с 2004 года.
В 2004 году в еще более молодом возрасте чешка Николь Вайдишова выиграла турнир WTA в Ташкенте.
Источник — Sport.ua
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