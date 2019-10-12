Кубок Кремля. Калинина победила россиянку на старте квалификации

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 176) успешно стартовала в квалификации Кубка Кремля. В первом отборочном раунде украинка в трех сетах разобралась с хозяйкой корта Валентиной Ивахненко.
Кубок Кремля. Квалификация. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Валентина Ивахненко (Россия) – 6:3, 4:6, 6:4
Во втором отборочном раунде турнира в Москве Калинина сыграет против лидера посева Кайи Канепи из Эстонии.
Источник — Sport.ua
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