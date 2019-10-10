Шанхай. Определились все участники 1/4 финала

Проиграл Химик. Ужасно плохо сыграли, как любительская команда. Без шансов на выигрыш. И кому про...

18:32 — MetalKH

Я о том же. Мирон в ффу и в Металлисте - два разных человека. Явно написали ему интервью, что гов...

18:29 — n.tkach

Не верю, что эта .уйня от Мирона Маркевича исходит. Какая-то закулисная возня.

18:17 — MetalKH

Сейчас Маркевич работает на ахметовско-павелковскую шайку. В сторону шахтера он плохого слова не ...