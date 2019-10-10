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Шанхай. Определились все участники 1/4 финала

На Мастерсе в Китае прошли матчи 1/8 финала

  • 10.10.2019 17:30
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Шанхай. Определились все участники 1/4 финала
© sh_rolexmasters. Новак Джокович
В четверг, 10 октября, на Мастерсе в Шанхае прошли матчи 1/8 финала.
 
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович разобрался с Джоном Изнером, второй номер посева Роджер Федерер одолел Давида Гоффена.
 
Шанхай. 1/8 финала 
 
Даниил Медведев (Россия) – Вашек Поспишил (Канада) – 7:6(7), 7:5
Фабио Фоньини (Италия) – Карен Хачанов (Россия) – 6:3, 7:5
Маттео Берреттини (Италия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 7:6(5), 6:4
Новак Джокович (Сербия) – Джон Изнер (США) – 7:5, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) – Стефанос Циципас (Греция) – 5:7, 6:3, 6:7(5)
Николоз Басилашвили (Грузия) – Доминик Тим (Австрия) – 3:6, 4:6
Давид Гоффен (Бельгия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 6:7(7), 4:6
Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия) – 6:0, 7:6 (4)
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
Джокович – Циципас
Медведев – Фоньини 
 
Нижняя часть сетки
Берреттини – Тим
Зверев – Федерер 
 
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Источник — Sport.ua

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