Даяна Ястремская – Пэн Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 10 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№23 WTA) продолжит выступления на турнире WTA международной серии в китайском Тяньцзине.
Во втором круге 19-летняя украинка сразится против Пэн Шуай из Китая (№96 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала – 06:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, выиграла украинка.
В 1/4 финала победительница матча встретится против Чжэн Сайсай (№38 WTA) или Вероники Кудерметовой (№45 WTA).
Источник — Sport.ua
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