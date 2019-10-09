Даяна Ястремская – Пэн Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жесть, хоть бы не повторил судьбу Гусина

В данном случае лучше жевать чем говорить,это может показать Макс только одно,насколько ты недалё...

13:28 — Rogul-Jasha

только в страшном сне тогда можно было представить, что та ничейка в Москве с ляпом Филимонова бу...

13:19 — Zport.

А потом была Словения ......

13:13 — Вова Чертрогатый

вау.. крутая цитата...