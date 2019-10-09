Катерина Козлова – Кори Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 9 октября, украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) продолжит выступления на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
Во втором круге 25-летняя украинка сразится против 15-летней Кори Гауфф из США (№110 WTA). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после матча Корпач - Остапенко. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В 1/4 финала победительница матча встретится с Алисон ван Эйтванк (№44 WTA) или победительницей матча Кики Бертенс (№8 WTA) - Мисаки Дои (№74 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.