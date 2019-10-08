Российский теннисист найден мертвым в своей квартире

27-летний российский теннисист Михаил Бирюков обнаружен мертвым в квартире, где он жил. Проводится расследование причин трагедии. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что Бирюков мог свести счеты с жизнью. Но смерть могла наступить и в результате несчастного случая.

Михаил Бирюков вышел из того же поколения, что и Евгений Донской, Андрей Кузнецов и Алексей Ватутин. Сын первой чемпионки СССР и четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой, воспитывался известным тренером Александром Богомоловым, был лучшим в своем возрасте по России, играл за сборные всех возрастов, начиная с 12 лет.

В 2010 году юный Бирюков вместе с Виктором Балудой завоевал серебро Юношеских олимпийских игр в Сингапуре. Профессиональная карьера у Михаила не сложилась, он не поднимался в рейтинге ATP выше 292-го места.