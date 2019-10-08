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Российский теннисист найден мертвым в своей квартире

Михаил Бирюков был серебряным призером Юношеских олимпийских игр 2010

  • 08.10.2019 22:41
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Российский теннисист найден мертвым в своей квартире
© Twitter. Михаил Бирюков
27-летний российский теннисист Михаил Бирюков обнаружен мертвым в квартире, где он жил. Проводится расследование причин трагедии. Сотрудники правоохранительных органов подозревают, что Бирюков мог свести счеты с жизнью. Но смерть могла наступить и в результате несчастного случая.
 
Михаил Бирюков вышел из того же поколения, что и Евгений Донской, Андрей Кузнецов и Алексей Ватутин. Сын первой чемпионки СССР и четырехкратной чемпионки мира по современному пятиборью Ирины Киселевой, воспитывался известным тренером Александром Богомоловым, был лучшим в своем возрасте по России, играл за сборные всех возрастов, начиная с 12 лет.
 
В 2010 году юный Бирюков вместе с Виктором Балудой завоевал серебро Юношеских олимпийских игр в Сингапуре. Профессиональная карьера у Михаила не сложилась, он не поднимался в рейтинге ATP выше 292-го места.
 
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Источник — Спорт-Экспресс в России

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