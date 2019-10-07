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Катерина Козлова – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Линце

  • 07.10.2019 10:55
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Катерина Козлова – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
В понедельник, 7 октября, украинская теннисистка Катерина Козлова (№83 WTA) стартует на турнире WTA международной серии в австрийском Линце.
 
На старте соревнований 25-летняя украинка сразится против россиянки Анны Блинковой (№66 WTA). Поединок состоится пятым запуском. Ориентировочное время начала – 17:30 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча встретится с Марией Саккари из Греции (№30 WTA).

 

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Источник — Sport.ua

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