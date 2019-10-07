Катерина Козлова – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Так на 2 матчі дискваліфікації. +Жовтих набір видав

Против WAR как раз и выступил динамовский пул! Как же тогда с судьями работать?

Нагадаю, що тоді Даяна не мала такого рейтингу. Зараз в неї інші можливості. На одному Премьєрі в...

11:20 — Ossa8860

Это, наверное, единственный пенальти когда судья ошибся. Больше небыло в истории ничего подобного...

11:19 — name_footbol

Ну так ВАР сегодня работал в тестовом режиме, зачем такой тест, если он ничего не решил!

11:18 — cucumber

Динамо зашкварилось! Команда с гнильцой.

11:17 — Lazio

Кубковий матч??? Що покаже?? Друже, я тебе запевняю - Динамо пройде Шахту!!! Ну хіба що тільки кр...

11:17 — Lazio

Кубковий матч??? Що покаже?? Друже, я тебе запевняю - Динамо пройде Шахту!!! Ну хіба що тільки кр...