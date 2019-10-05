Эшли Барти – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 6 октября, лидер мирового рейтинга Эшли Барти встретится с четвертой ракеткой мира Наоми Осакой в финала обязательного Премьере в Пекине.
Встреча состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – не ранее 11:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались трижды, две победы на своем счету имеет австралийка.
Осака в случае победы обойдет Элину Свитолину в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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