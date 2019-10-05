Тяньцзинь. Ястремская и Бондаренко узнали соперниц

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко узнали первых соперниц на турнире WTA международной серии в Тяньцзине (Китай).
Ястремская (№26 WTA) в первом круге сыграет против Чжу Линь из Китая (№108 WTA).
Бондаренко на старте турнира сразится против Хизер Уотсон из Великобритании (№125 WTA).
Турнир в Тяньцзине состоится с 7 по 13 октября, призовой фонд – $500,000.
Источник — Sport.ua
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