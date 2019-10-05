Тяньцзинь. Ястремская и Бондаренко узнали соперниц

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Ворскла — Мариуполь — 0:1. LIVE 15:24 — SeM077 Ує. Ворскла йде швидкою ходою у першу лігу ))))

Свитолина конкурирует с Бертенс и Бенчич за путевку на Финал WTA 15:18 — dudigo78 так до чого тут чемпіонська гонка? Те що Барті за підсумком цього року буде першою ракеткою світу...

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Ювентус выплатил Аллегри 16 миллионов евро за разрыв контракта 15:02 — Axmetov1 При чем тут дураки?Это называется топ тренер