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Тяньцзинь. Ястремская и Бондаренко узнали соперниц

Две украинки стартуют в основной сетке турнира в Китае

  • 05.10.2019 14:42
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Тяньцзинь. Ястремская и Бондаренко узнали соперниц
© WTA. Даяна Ястремская
Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко узнали первых соперниц на турнире WTA международной серии в Тяньцзине (Китай).
 
Ястремская (№26 WTA) в первом круге сыграет против Чжу Линь из Китая (№108 WTA).
 
Бондаренко на старте турнира сразится против Хизер Уотсон из Великобритании (№125 WTA).
 
Турнир в Тяньцзине состоится с 7 по 13 октября, призовой фонд – $500,000.
 
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Источник — Sport.ua

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