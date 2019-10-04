Илья Марченко впервые с 2014 года вышел в финал челленджера

Вы потеряли не два "очка" а свое "очко" причем уже давно

Физическая подготовка, выносливость, скорость - это уже многое. Она бьёт мастерство! У скоростно...

Когда Виталий Кличко вышел на Льюиса, то его деньги вообще не интересовали, только победа. Победы...

15:05 — SEMIRAMID

Когда я сказал, что ШЛАК в Европе где-то уровня с 40-го места в народном рейтинге - я явно польс...

14:53 — nomad

Напомни как недавно Тоттенхэм сыграл дома с Баварией. А то твои примеры уже забаянились