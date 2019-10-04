Илья Марченко впервые с 2014 года вышел в финал челленджера

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал парного турнира в Нурсултане (Казахстан).
Марченко в паре с финном Харри Хелиоваарой в полуфинале одолел дуэт Рубен Бемельманс (Бельгия)/Зденек Колар (Чехия) в трех сетах - 6:3, 4:6, 10:7.
В финале украинско-финская пара будет противостоять польскому дуэту Кароль Джевецки/Шимон Вальков.
В последний раз Илья Марченко доходил до финальной стадии соревнований в паре на челленджерах в 2014 году в ноябре, когда на турнире в Брешии вместе с Денисом Молчановым взял титул.
Источник — Большой теннис Украины
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