Войти или Зарегистрироваться

Илья Марченко впервые с 2014 года вышел в финал челленджера

В парном разряде на турнире в Казахстане

  • 04.10.2019 15:05
  • 131 просмотр
  • 0 комментариев
Илья Марченко впервые с 2014 года вышел в финал челленджера
© btu.org.ua

Украинский теннисист Илья Марченко вышел в финал парного турнира в Нурсултане (Казахстан).

Марченко в паре с финном Харри Хелиоваарой в полуфинале одолел дуэт Рубен Бемельманс (Бельгия)/Зденек Колар (Чехия) в трех сетах - 6:3, 4:6, 10:7.

В финале украинско-финская пара будет противостоять польскому дуэту Кароль Джевецки/Шимон Вальков.

В последний раз Илья Марченко доходил до финальной стадии соревнований в паре на челленджерах в 2014 году в ноябре, когда на турнире в Брешии вместе с Денисом Молчановым взял титул.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности