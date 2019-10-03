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Пекин. Определились все четвертьфиналистки

На турнире в Китае сыграны все матчи третьего круга

  • 03.10.2019 17:18
  • 7401 просмотр
  • 3 комментария
Пекин. Определились все четвертьфиналистки
© China Open. Эшли Барти
В среду и в четверг на обязательном Премьере в Пекине прошли матчи третьего круга у женщин.
 
Стоит отметить вылет Белинды Бенчич, которая соперничает с Элиной Свитолиной в Чемпионской гонке. Еще одна соперница украинки, Кики Бертенс, свой матч выиграла в трех сетах.
 
Если Бенчич не получит wild card на Кубок Кремля (куда она пока не заявлена), то Свитолиной будет достаточно нынешнего количества очков для участия в Итоговом турнире. Для комфортной уверенности нужно обыграть Бертенс в четвертьфинале. 
 
Пекин. Третий круг
 
Матчи 2-го октября
 
Эшли Барти (Австралия) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:7(5), 6:2
Петра Квитова (Чехия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 6:3, 6:3
Кики Бертенс (Нидерланды) – Полона Херцог (Словения) – 7:6(6), 2:6, 6:3
Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) – 6:3, 6:7(8), 6:3
 
Матчи 3-го октября
 
Каролин Возняцки (Дания) – Катерина Синякова (Чехия) –7:5, 6:4
Элисон Риск (США) – Наоми Осака (Япония) – 4:6, 0:6
Екатерина Александрова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия) – 4:6, 3:6
Бьянка Андрееску (Канада) – Дженнифер Брэди (США) – 6:1, 6:3
 
Пары четвертьфиналов
 
Верхняя часть сетки
 
Барти – Квитова
Свитолина – Бертенс
 
Нижняя часть сетки
 
Андрееску – Осака
Касаткина – Возняцки
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.10.2019 19:28
    0
    Барти - Квитова, Осака - Андрееску... Будет жарко!!
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
      Юрий Пономаренко, 03.10.2019 19:16
    0
    Крутой расклад...
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 03.10.2019 00:54
    +8
    Успіхів Еліні, а зараз треба добре відпочити та відновитися після важкої гри!!
    Ссылка
    serega-2019
      serega-2019, 03.10.2019 00:54
    +8
    Успіхів Еліні, а зараз треба добре відпочити та відновитися після важкої гри!!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.10.2019 19:28
    0
    Барти - Квитова, Осака - Андрееску... Будет жарко!!
    Ссылка
    Юрий Пономаренко
      Юрий Пономаренко, 03.10.2019 19:16
    0
    Крутой расклад...
    Ссылка
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