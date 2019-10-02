Ястремская/Остапенко – Се Шувэй/Стрыцова. LIVE трансляция

В среду, 2 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит участие на турнире в Пекине в парном разряде.
В матче второго круга 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против лидеров посева Се Шувэй и Барборы Стрыцовой (Тайвань/Чехия).
Матч пройдет первым запуском. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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