Ястремская/Остапенко – Се Шувэй/Стрыцова. LIVE трансляция

В среду, 2 октября, украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжит участие на турнире в Пекине в парном разряде.

В матче второго круга 19-летняя украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против лидеров посева Се Шувэй и Барборы Стрыцовой (Тайвань/Чехия).

Матч пройдет первым запуском. Время начала поединка – 07:30 по Киеву.