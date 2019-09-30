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Рейтинг ATP. Стаховский и Монфис поднялись на одну позицию

Владислав Орлов, Никита Маштаков и Алексей Крутых обновили рекорды

  • 30.09.2019 12:15
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Рейтинг ATP. Стаховский и Монфис поднялись на одну позицию
© ТПУ. Сергей Стаховский
На прошлой неделе мужчины сыграли два хардовых турнира категории ATP Tour 250 в Чэнду и Чжухае. Первый выиграл Пабло Карреньо Буста, который сохранил место в первой десятке. В финале испанец обыграл Александра Бублика из Казахстана, который поднялся на 14 позиций и теперь 57-й.
 
В финале Чжухая Алекс де Минаур одолел Адриана Маннарино. Триумф австралийца позволил ему добавить шесть строчек в рейтинге ATP, француз поднялся на 43-е место (+18).
 
В первой десятке без изменений, Гаэль Монфис поднялся на одиннадцатое место, обойдя Фабио Фоньини.
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то Сергей Стаховский вернул одну строчку, Илья Марченко сохранил позиции. Владислав Орлов, Никита Маштаков и Алексей Крутых обновили рекорды.
 
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
 
 
В Чемпионской гонке лучшая восьмерка осталась без изменений. Монфис поднялся с 12-го место на десятое.
 
Чемпионская гонка ATP
 
 
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Источник — Sport.ua

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