Рейтинг ATP. Стаховский и Монфис поднялись на одну позицию

На прошлой неделе мужчины сыграли два хардовых турнира категории ATP Tour 250 в Чэнду и Чжухае. Первый выиграл Пабло Карреньо Буста, который сохранил место в первой десятке. В финале испанец обыграл Александра Бублика из Казахстана, который поднялся на 14 позиций и теперь 57-й.

В финале Чжухая Алекс де Минаур одолел Адриана Маннарино. Триумф австралийца позволил ему добавить шесть строчек в рейтинге ATP, француз поднялся на 43-е место (+18).

В первой десятке без изменений, Гаэль Монфис поднялся на одиннадцатое место, обойдя Фабио Фоньини.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Сергей Стаховский вернул одну строчку, Илья Марченко сохранил позиции. Владислав Орлов, Никита Маштаков и Алексей Крутых обновили рекорды. Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке лучшая восьмерка осталась без изменений. Монфис поднялся с 12-го место на десятое.