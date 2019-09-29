Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Пекине

  • 29.09.2019 23:05
  • 902 просмотра
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская
В понедельник, 30 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке второго круга украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте «Moon» после матча Мертенс - Мартич. Ориентировочное время начала матча – не ранее 09:00 по Киеву.
 

Ранее девушки не встречались.

В третьем круге победительница матча сразится против Анжелик Кербер (№12 WTA) или Полоны Херцог (№52 WTA)
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    akush777
    online
      akush777, 30.09.2019 00:15
    0
    Давай Данка...вынеси эту Кмкимору!
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 29.09.2019 23:30
    +1
    не кікі і не кікім будеш!
    Даянка, порви цю кікі
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.09.2019 23:30
    +1
    не кікі і не кікім будеш!
    Даянка, порви цю кікі
    Ссылка
    akush777
    online
      akush777, 30.09.2019 00:15
    0
    Давай Данка...вынеси эту Кмкимору!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности