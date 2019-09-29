Даяна Ястремская – Кики Бертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 30 сентября, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№27 WTA) сыграет еще один матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке второго круга украинка встретится с Кики Бертенс из Нидерландов (№8 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте «Moon» после матча Мертенс - Мартич. Ориентировочное время начала матча – не ранее 09:00 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

В третьем круге победительница матча сразится против Анжелик Кербер (№12 WTA) или Полоны Херцог (№52 WTA)