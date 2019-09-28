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Свитолина – Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Пекине

  • 28.09.2019 19:50
  • 1565 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина – Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Анастасия Севастова и Элина Свитолина
В воскресенье, 29 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.
 
В поединке первого круга украинка встретится с Анастасией Севастовой из Латвии (№19 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте «Diamond» после матча Стрыцова - В. Вильямс. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались 2 раза, счет равный.
 
Во втором круге победительница матча сразится против Синь Ю Ван (№164 WTA) или Ван Цян (№48 WTA).
 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    captain2009
      captain2009, 28.09.2019 20:24
    +1
    Бертенс і Бенчич свої матчі першого кола виграли, так що Еліні треба перемагати в двобої з латвійкою, а не залишати питання Підсумкового на розсуд долі.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.09.2019 20:19
    +1
    кляті покемони поставили наших дівчат в один час. Добре хоч не першим запуском спозаранку)))
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 28.09.2019 20:24
    +1
    Бертенс і Бенчич свої матчі першого кола виграли, так що Еліні треба перемагати в двобої з латвійкою, а не залишати питання Підсумкового на розсуд долі.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 28.09.2019 20:19
    +1
    кляті покемони поставили наших дівчат в один час. Добре хоч не першим запуском спозаранку)))
    Ссылка
    Ярослав 999
    Ярослав 999, 28.09.2019 20:26
    0
    П2
    Ссылка
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