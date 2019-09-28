Свитолина – Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 29 сентября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№3 WTA) сыграет стартовый матч на обязательном Премьере в Пекине.

В поединке первого круга украинка встретится с Анастасией Севастовой из Латвии (№19 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте «Diamond» после матча Стрыцова - В. Вильямс. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались 2 раза, счет равный.

Во втором круге победительница матча сразится против Синь Ю Ван (№164 WTA) или Ван Цян (№48 WTA).