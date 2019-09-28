Марта Костюк – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А где трансляция , у меня пишет,что ошибка какая то и нет эфира

там надо кликнуть по слову справа на черной полосе и она уйдет 5-4 Марта давай

14:48 — digsum

Мне кажется, шейхам победа в ЛЧ не так важна, как привлечение капитала со всего мира в их проекты...

14:38 — MaxUa

Так ведь они не выиграли ЛЧ. А бабло в них вваливали именно с таким прицелом. В ПСЖ арабы ввалива...

14:34 — Серж Пир

Не прав. У Милана кроме истории есть хорошие позиции на азиатских рынках и многое другое

14:33 — digsum

Ну продаст что-то, чтобы свободные деньги образовались. Или кредит возьмет. С той скоростью, с ка...