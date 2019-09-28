Марта Костюк – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 28 сентября, Марта Костюк (№182 WTA) продолжит борьбу на 60-тысячнике ITF в Испании.
В 1/2 финала 17-летняя украинка сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).
Время начала матча - 14:00 по Киеву.
Трансляция будет доступна здесь.
Источник — Sport.ua
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5-4 Марта давай
Давай Мартуся, не підведи ))
Давай Мартуся, не підведи ))
5-4 Марта давай
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