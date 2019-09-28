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Марта Костюк – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию 1/2 финала на турнире в Валенсии

  • 28.09.2019 13:52
  • 1346 просмотров
  • 4 комментария
Марта Костюк – Тамара Корпач. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Марта Костюк
В субботу, 28 сентября, Марта Костюк (№182 WTA) продолжит борьбу на 60-тысячнике ITF в Испании.
 
В 1/2 финала 17-летняя украинка сыграет против третьей сеяной Тамары Корпач из Германии (№143 WTA).
 
Время начала матча - 14:00 по Киеву.
 
Трансляция будет доступна здесь.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    Александр Ад, 28.09.2019 14:49
    0
    romeoboss50, 28.09.2019 14:44
    А где трансляция , у меня пишет,что ошибка какая то и нет эфира
    там надо кликнуть по слову справа на черной полосе и она уйдет
    5-4 Марта давай
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 28.09.2019 14:45
    0
    4-3 Марта спокойно ,главное не спешить
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 28.09.2019 14:44
    0
    А где трансляция , у меня пишет,что ошибка какая то и нет эфира
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 28.09.2019 14:04
    +3
    Опять Грачова вийшла в фінал, Марта має шанс відімстити за поразку минулої неділі.
    Давай Мартуся, не підведи ))
    Ссылка
    donPedro
      donPedro, 28.09.2019 14:04
    +3
    Опять Грачова вийшла в фінал, Марта має шанс відімстити за поразку минулої неділі.
    Давай Мартуся, не підведи ))
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 28.09.2019 14:49
    0
    romeoboss50, 28.09.2019 14:44
    А где трансляция , у меня пишет,что ошибка какая то и нет эфира
    там надо кликнуть по слову справа на черной полосе и она уйдет
    5-4 Марта давай
    Ссылка
    Александр Ад
    Александр Ад, 28.09.2019 14:45
    0
    4-3 Марта спокойно ,главное не спешить
    Ссылка
    romeoboss50
    online
      romeoboss50, 28.09.2019 14:44
    0
    А где трансляция , у меня пишет,что ошибка какая то и нет эфира
    Ссылка
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