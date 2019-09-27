Стаховский проиграл в 1/4 финала на турнире в Орлеане

19:07 — AdvocatusDei

Ты про харьковчанина Бондаря!? Я думаю не стоит так тебе выражаться

19:05 — trasher87 trasher87

Да в полне корректно. Хоть на лентяя Харьков посмотрит.

19:04 — AdvocatusDei

Вы, сурки, такие наивные иногда... я корректно сказал, никого не оскорбил!?

19:03 — AdvocatusDei

та понятно, что ещё остаётся

19:01 — trasher87 trasher87

Я корректно сказал никого не оскорбив. Хочется сенсации.

19:00 — AdvocatusDei

Диван диваныч, ты давай не юмори вы свои очки соскребайте с тарелки УПЛ