Стаховский проиграл в 1/4 финала на турнире в Орлеане

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№149 ATP) завершил борьбу в одиночном разряде на челленджере во французском Орлеане.
В матче 1/4 финала первая ракетка Украины проиграл французу Тристану Ламазину (236 ATP).
Орлеан. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Тристан Ламазин (Франция) – 6:7(6), 4:6
Отметим, что в Орлеане Стаховский одержал три победы, а также продолжает выступления в парном разряде, где в тандеме с Адрианом Менендес-Масейрасом также вышел в четвертьфинал.
Источник — Sport.ua
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