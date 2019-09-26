Стаховский выиграл очередной непростой матч в Орлеане

Так и Блашко можно предателем называть. А в нее многие верят, как в будущее украинского биатлона....

Та не трохи випиваєш, Каті не перемагала Ерані.

Вперше в житті буду глорити за Леніна

21:45 — Bolshoi

Если бы у Стёпы был действительно уровень, то им интересовались бы не Паласы. К сведению, команда...

21:40 — Bolshoi

Вот ты представь размер футбольного поля. А теперь представь одного игрока на нем. Да его первокл...