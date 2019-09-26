Стаховский выиграл очередной непростой матч в Орлеане

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (149 ATP) выиграл очередной матч на турнире во французском Орлеане.
В матче 1/8 финала первая ракетка Украины обыграл немца Янника Мадена (136 ATP). Отметим, что Стаховский проигрывал после первого сета, но сумел выиграть следующие две партии и пройти соперника.
Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4.
В четвертьфинале Стаховский сыграет с французом Тристаном Ламазином (236 ATP).
Ранее Стаховский обыграл второго сеянного турнира в Орлеане.
Источник — Sport.ua
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