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Стаховский выиграл очередной непростой матч в Орлеане

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал турнира во Франции

  • 26.09.2019 20:22
  • 801 просмотр
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Стаховский выиграл очередной непростой матч в Орлеане
© БТУ. Сергей Стаховский

33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (149 ATP) выиграл очередной матч на турнире во французском Орлеане.

В матче 1/8 финала первая ракетка Украины обыграл немца Янника Мадена (136 ATP). Отметим, что Стаховский проигрывал после первого сета, но сумел выиграть следующие две партии и пройти соперника.

Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Стаховский сыграет с французом Тристаном Ламазином (236 ATP).

Ранее Стаховский обыграл второго сеянного турнира в Орлеане.

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Источник — Sport.ua

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