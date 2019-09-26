Катарина Завацкая – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 27 сентября, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№142 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA международной серии в Ташкенте (Узбекистан).
В матче 1/2 финала украинка сыграет против Сораны Кырсти из Румынии (№96 WTA). Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 09:00 по Киеву.
Девушки ранее не встречались.
В финале победительница встречи сыграет против Кристины Плишковой (№80 WTA) или Алисон ван Эйтванк (№61 WTA).
Источник — Sport.ua
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